 فرنسا: إعادة 15 امرأة و40 طفلا كانوا معتقلين داخل مخيمات في شمال شرقي سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرنسا: إعادة 15 امرأة و40 طفلا كانوا معتقلين داخل مخيمات في شمال شرقي سوريا

باريس - أ ش أ
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 10:40 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 10:40 ص
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية إعادة 15 امرأة و40 طفلا كانوا معتقلين داخل مخيمات في شمال شرقي سوريا.

وذكرت الوزارة -في بيان نقله راديو (فرنسا الدولي) اليوم الخميس- "إنه تم تسليم القصر إلى خدمات رعاية الطفل وسيخضعون لفحص طبي واجتماعي، في حين سيجري نقل النساء إلى السلطات القضائية"، مضيفا: "أن عملية الإعادة من هذا النوع تعد الأكبر لفرنسا منذ ثلاثة أشهر".

يذكر أن فرنسا أكدت - في سبتمبر الماضي - أنها مستعدة لدراسة إعادة المزيد من عائلات متطرفين من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك".. كما عمدت -في مطلع يوليو الماضي- إلى إعادة 35 طفلا و16 امراة.

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