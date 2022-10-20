إبراهيم عيسى: وسائل التواصل الاجتماعي تجاوزت في تأثيرها كل الإعلام التقليدي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الأزمات تخلق حالة من القلق المجتمعي والمواطن يتابع الإعلام في وقت الأزمات بعاطفة شديدة، قائلا: الإعلام التقليدي في الأزمات يزداد تعقيدًا وقد يتجه نحو التهوين وتضئيل أو تطبيل وتهويل وتضخيم.

وأشار ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، إلى أن وسائل الإعلام الجديدة على رأسها مواقع التواصل الاجتماعي تجاوزت في تأثيرها كل الإعلام التقليدي، وأصبحت تمثل نوعًا بديلًا من الإعلام، ولم يعد هناك قدرة للحكومات على التعتيم أو التوجيه أو الحشد للتأثير الرأي العام من خلال الإعلام إذا كان ما تروج له به خصام مع الواقع.

وتابع: "الإعلام هو المُعبر عن الواقع والناقل لنبض الشارع، ودوره يتمثل في كشف الحقيقة وطرح الرؤى والمشكلات وسبل حلها، وأي فجوة بين المواطن والخطاب الإعلامي ستزيد الأزمة، والصدق في التعامل الإعلامي مع الناس يحافظ على الثقة بين المواطن والحكومة والدولة، والجمهور هو من يحاسب وسائل الإعلام خلال تناولها للأزمات".