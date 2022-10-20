أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الإعلام الرياضي في مصر ليس محايدًا خلال تناول الشأن الرياضي المصري، قائلا: "لابد أن نتفهم الاختلاف في الرأي وتفهم التعدد والتنوع بات واجبًا حتميًا، ويجب أن تكون مساحة الوعي أكبر من مساحة العواطف والمشاعر والغرائز".

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، أن هناك عدد من المعلقين على المباريات في الدوري المصري مع بدء أولى جولاته يهللون بالمستوى الكبير، ويصفون مبارياته وتنظيمه ولاعبوه بالعالمي، معلقا: "عيب لما نقارن أي لاعب في المستطيلات الخضراء الموجودة في مصر باللاعبين المحترفين بالدوريات العالمية".

واستكمل: "الدوري المصري ليس الأفضل عالميًا، الدوري بتاعنا لا دوري عظيم ولا فظيع، ولو فضلنا نتكلم بالطريقة دي مش هنتقدم، احنا عندنا إنكار لواقعنا ولكن ليس الحل في التضخيم والتفخيم، إدراك حجمنا الحقيقي هو البداية لكي نستطيع الانطلاقة للمستقبل، المكاشفة والمصارحة في التناول مع كشف الحقائق بحيادية وتجرد هو ما نحتاجه حاليًا".