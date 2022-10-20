تحصين 23 ألف رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بالغربية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الخميس، 23 ألف رأس أغنام على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية لتحصين الماعز والأغنام الصغيرة، ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى إن المستهدف تحصينه على مستوى مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الحملة، من "الأغنام والماعز" يبلغ 41 ألفا و688 رأسا.

وطالب " أنور"، جميع المواطنين بالتعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية؛ وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية للمواطنين وترقيم وتسجيل الحيوانات.