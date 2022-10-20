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تيار الحكمة العراقي يتعهد بدعم تشكيل الحكومة الجديدة دون المشاركة فيها

عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي
عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي
بغداد - د ب أ
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 2:06 م | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 2:06 م
تعهد الزعيم الشيعي العراقي عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني، اليوم الخميس، بدعم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني دون المشاركة فيها.

وقال الحكيم، في تصيح صحفي اليوم، إن "يمتلك العراق في المرحلة القادمة مقومات النجاح في مجال تحقيق الخدمات لأن أحد أهم ركائز استعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي هو تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وتقديم الخدمات لهم"، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة قوية بفريق منسجم يمثل مدخلا مهما وشرطا لتحقيق ذلك.

وأضاف أن "فرص النجاح قائمة للحكومة الجديدة لاعتبارات عدة أولها توفر الميزانيات المطلوبة بفعل ارتفاع أسعار النفط وتوفر الغطاء الدولي والإقليمي الذي بات مقتنعا بضرورة أمن واستقرار العراق كمقدمة لأمن و استقرار المنطقة والعالم".

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