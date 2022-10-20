صحيفة سعودية: قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط بناء على دراسات اقتصادية خالصة

أكدت صحيفة (اليوم) السعودية، أن الدول العربية أكدت أن القرار الذي اتخذته مجموعة (أوبك بلس) جاء بناء على دراسات اقتصادية خالصة، تمت فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية؛ بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين.

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان "سياسة المملكة.. عمق الهدف وآفاق التأثير"- أن "هذا القرار جاء بإجماع الدول الأعضاء كافة في (أوبك بلس) وفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية.. وأن تلك الدول تؤكد الوقوف التام مع المملكة العربية السعودية في كافة جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم".

وأكدت أن سياسة المملكة العربية السعودية ترتقي عن كل المزايدات ولا تنال منها أي ضغوطات أو متغيرات.. وعلى ذلك فإن القرارات الصادرة في مختلف الشؤون الداخلية أو الخارجية تنطلق من هذا الأساس، وتقبل وفق هذا المنظور الذي يلتقي مع مكانتها الإستراتيجية المؤثرة في المنطقة والعالـم إجمالا وخاصة على الصعيد الاقتصادي.