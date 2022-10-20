روسيا: إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تزيد قرب الناتو من الاشتباك المباشر معنا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، خلال إيجاز صحفي، اليوم الخميس، إن تدفق أسلحة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أوكرانيا والدعم العسكري لكييف، يجعل الحلف أكثر قربا من مسار خطير يتمثل في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء عن زخاروفا قولها: "يبدو أن دول الناتو تتسابق فيما بينها بشأن إمداد نظام كييف بالأسلحة والذخيرة، وتوفير المعلومات الاستخبارية، وتدريب الأفراد، وإصدار التعليمات بشأن كيفية إدارة العمليات القتالية، وبالتالي تقترب أكثر من أي وقت مضى من مسار خطير للاشتباك المسلح المباشر مع روسيا".

ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى حقيقة أن الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا وصل بالفعل إلى 42.3 مليار دولار، بينها 28.3 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، بحسب أحدث البيانات.

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "أنتم لستم شركاء في الجرائم التي يرتكبها نظام كييف فحسب، بل أنتم تحديدا أولئك الذين تذكرونهم بانتظام في تصريحاتكم وبياناتكم. أنتم رعاة للأنشطة الإرهابية الجارية تحت رعاية نظام كييف وبمشاركة مباشرة من الناتو - كحلف تقوده الولايات المتحدة وكأعضاء كل على حدة فيه".