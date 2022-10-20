مسؤول كويتي: لا وقف للرحلات بين الكويت ولبنان بسبب الكوليرا

أكد مدير الإدارة العامة للطبيران المدني في مطار الكويت الدولي المهندس يوسف الفوزان أنه:"لا توجد أي تعليمات بوقف رحلات الطيران من وإلى لبنان" بسبب الارتفاع الكبير لأعداد الإصابات بمرض الكوليرا.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، عن الفوزان القول:" في حال وجود أي إجراءات صحية متبعة لوقف الطيران ومنع المسافرين القادمين من لبنان، فإن الإدارة العامة للطيران المدني لا تتخذ الإجراء إلا وفقا لقرار من قبل مجلس الوزراء بناء على التوصيات الصحية".

وكانت وزارة الصحة أكدت التزامها التام بالتدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة مرض "الكوليرا" والتعامل مع أي حالة مصابة سواء من لبنان أو غيره من البلدان.

وقال مدير إدارة منع العدوى والتعقيم بالوزارة الدكتور أحمد المطوع في تصريح صحفي إنه في حال ظهور أي أعراض لقادمين من لبنان أو أي دولة أخرى يتم متابعتها طبيا حسب البروتوكولات المعمول بها .

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