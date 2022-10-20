أوكرانيا تحث المواطنين على شحن أجهزتهم قبل انقطاع الكهرباء

حثت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية المواطنين على "شحن كل أجهزتهم" اليوم الخميس؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتوقع عقب الضربات الصاروخية الروسية.



وقال مشغلة الشبكة، أوكرينيرجو، إن انقطاع التيار الذي يصل إلى أربع ساعات في المرة الواحدة سيؤثر في البلاد بأكملها الخميس، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".



وناشدت أوكرينيرجو الأوكرانيين تخزين المياه، والتأكد من أن لديهم "جوارب دافئة وبطانيات" وأن يحتضن أفراد الأسرة والأصدقاء بعضهم بعضاً، وحثهم على ضرورة شحن الهواتف، وبنوك الطاقة، والمشاعل والبطاريات.



وقصفت صواريخ روسية محطات الطاقة مرة أخرى الأربعاء في موجة جديدة من القصف الذي بدأته 10 أكتوبر الجاري.



ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا الأحكام العرفية في المناطق الأوكرانية التي ضمتها. كما دخلت الإجراءات الأمنية المشدّدة حيز التنفيذ في روسيا - في المناطق الواقعة على طول الحدود الأوكرانية.