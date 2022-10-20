إثيوبيا تستهدف عاصمة إقليم تيجراي في هجوم جديد ضد المتمردين

كثف الجيش الإثيوبي هجومه ضد المقاتلين المتمردين في إقليم تيجراي الشمالي، في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى تفاقم أزمة إنسانية ناجمة عن الحرب الأهلية التي بدأت منذ عامين تقريبا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.



ونقلت بلومبرج عن ثلاثة من المصادر الدبلوماسية والإنسانية قولهم إن الآلاف من جنود رئيس الوزراء أبي أحمد المدعومين من قبل الميليشيات الإقليمية وقوات دولة إريتريا المجاورة، اقتربوا من بلدة أكسوم، على بعد نحو 220 كيلومترا (137 ميلا) من ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي، بعد السيطرة على ثلاث بلدات رئيسية إلى شمال وجنوب المدينة في الأيام الأخيرة.



وطلبت المصادر عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنا.



وتأتي التطورات الجارية في الوقت الذي يسعى فيه الدبلوماسيون إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطط محادثات السلام التي قالت الحكومة الإثيوبية اليوم الخميس إنها ستبدأ في جنوب أفريقيا في 24 أكتوبر الجاري.