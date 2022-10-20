تراجع في وتيرة زيادة معدل إصابات كورونا الجديدة في ألمانيا

أفاد التقرير الأسبوعي لمعهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات بحدوث تراجع في وتيرة زيادة معدل الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا.

وقال المعهد في تقريره الصادر مساء اليوم الخميس، إن عدد الإصابات الجديدة المسجلة في غضون سبعة أيام لكل مئة ألف نسمة ارتفع في الأسبوع الماضي بنسبة 8% مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

كانت نسبة الزيادة وصلت إلى 28% قبل أسبوع من الفترة المشار إليها، مقابل 54% قبل أسبوعين.

غير أن المؤشرات لا تعطي صورة كاملة عن وضع العدوى حيث يفترض الخبراء منذ بعض الوقت أن العدد الفعلي للإصابات أعلى من العدد المسجل لدى روبرت كوخ.

وأضاف المعهد أن عدد مرات الذهاب إلى الطبيب للعلاج من إصابة بعدوى كورونا وأعراض مرض تنفسي حاد وصل في الأسبوع الماضي إلى 425 ألف حالة، مقابل نحو 400 ألف شخص في الأسبوع السابق عليه.

وكتب المعهد أن الزيادة الملحوظة التي تم تسجيلها مؤخرا في هذه القيم تراجعت باستثناء ما يتعلق بالشريحة العمرية بين 60 و79 عاما.

وتابع المعهد أن عدد حالات الذهاب إلى الطبيب بين الأطفال في سن 5 إلى 14 عاما انخفض أيضا "وربما كان لهذا علاقة بعطلات الخريف في العديد من الولايات".