بري: المساعي للوصول إلى رئيس لبناني توافقي متوقفة

أفاد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بانسداد الأفق في وجه انتخاب رئيسا للجمهورية، مشيرا إلى أنه ينوي الدعوة إلى جلسات متقاربة في حال فشلت جلسة اليوم الخميس.

وقال بري، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، إن المساعي للوصول إلى رئيس توافقي "متوقفة"، موضحا مواصفاته للرئيس المرتقب، وهي "بسيطة وواضحة، لكنها جوهرية".

ولفت إلى أنه يريد رئيسا "يجمع ولا يفرق، يمتلك حيثية إسلامية ومسيحية، ولديه انفتاح على العالم العربي، والأهم أن يحافظ على اتفاق الطائف"، الذي يصفه بري بأنه "دستور لبنان الذي لم يطبق".

ويعقد مجلس النواب اللبناني، اليوم جلسة ثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 الشهر الجاري.