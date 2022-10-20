إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات بالضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين بمواجهات اندلعت، اليوم الخميس، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عدد من المدن والبلدات بالضفة الغربية.

وتأتي المواجهات التي تعتبر الأوسع انتشارا في الضفة الغربية منذ فترة طويلة، استجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية ردا على مقتل الشاب عدي التميمي.

وقتل التميمي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، خلال اشتباك مسلح مع حراس أمن إسرائيليين في مستوطنة معاليه أدوميم، شرقي القدس، أصيب خلالها حارس أمن إسرائيلي بجروح طفيفة.

ونفذ التميمي قبل أكثر من أسبوع عملية إطلاق نار في حاجز عسكري بمدخل مخيم شعفاط الفلسطيني، شمالي القدس، ما أدى إلى مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة عنصري أمن إسرائيليين.

وفض جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سرادق عزاء أقيم في بلدة عناتا، شرق القدس، للتميمي.

وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والمسيلة للدموع على الشبان الفلسطينيين الذين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمه تعاملت مع 48 إصابة في مواجهات اندلعت ببلدة دير شرف، بقضاء نابلس، في شمالي الضفة الغربية.

وأشار إلى أن 45 إصابة كانت نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع تم علاجها ميدانيا و3 إصابات مباشرة بقنابل الغاز تم نقلها إلى المستشفيات.

كما أعلن أن "طواقمنا مع إصابتين في باب الزاوية في الخليل جنوبي الضفة الغربية بينها إصابة بالرصاص الحي في الرجل لفتى عمره 18 عاما تم نقله إلى المستشفى وإصابة فتى برصاص معدني مغلف بالمطاط في الرجل وتم إسعافه ميدانيا".



