عقد ملتقى أعمال بلجيكي مصري بغرفة الإسكندرية التجارية

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية يتولد فيها 40٪ من الاقتصاد المصري.

وأكد الوكيل، خلال كلمته في افتتاح ملتقى الأعمال البلجيكي المصري، اليوم الخميس، بمقر الغرفة، أهمية إنشاء وتشغيل الموانئ الجافة والمحاور اللوجستية، إلى النقل من البحر إلى النهر بما في ذلك القناطر وتشغيل الموانئ، متابعا أن تطبيقات الطاقة المتجددة هي المستقبل من تحلية المياه بالطاقة الشمسية، إلى ضخ المياه للري في مشروع استصلاح الأراضي الجديد الذي تبلغ مساحته 1.5 مليون فدان، إلى تجفيف الطعام، إلى تسخين المياه وملايين الأسطح الشمسية.

وأضاف أنه لا ينبغي أن تنظر إلى مصر كوجهة، بل كبوابة لأعمال أكبر، كما يجب أن يشارك مجتمع الأعمال لدينا لدخول الأسواق الإقليمية في إفريقيا والعالم العربي، بما في ذلك إعادة إعمار ليبيا والعراق وسوريا واليمن قريبًا.

وأوضح أن مصر تتمتع بإمكانية الوصول إلى سوق يزيد عن 3 مليارات مستهلك بدون جمارك، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة واتفاقية ميركوسور.