الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لأوكرانيا ومولدوفا

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أعلن المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانز ليناردشيتش، في كييف، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سوف يقدم لأوكرانيا ومولدوفا مساعدات إضافية بقيمة 175 مليون يورو (171.4 مليون دولار) كما سوف يرسل مخيمات إيواء مضادة لأحوال الشتاء لأوكرانيا.

وقال ليناردشيتش "من المرجح أن يجلب الشتاء المقبل تحديات كبرى لأوكرانيا، وعلينا أن نكون مستعدين".

وأضاف: "سيتم نشر إمكانيات إيواء مؤقتة على الفور في ثلاث مناطق مختلفة في أوكرانيا: ريفين، بوخا وخاركيف".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي "يعزز أيضا المساعدات الانسانية بتمويل بقيمة 175 مليون يورو إضافية لتوفير التعليم والغذاء والمياه والحماية من الشتاء القارس بالنسبة للأفراد الأكثر ضعفا".

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم منذ بداية الغزو الروسي مساعدات إنسانية بقيمة 485 مليون يورو لأوكرانيا و 38 مليون يورو لمولدوفا، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية.