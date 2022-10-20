أرسنال يهزم آيندهوفن ويتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي

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حقق فريق أرسنال فوزا غاليا مساء اليوم الخميس، أمام إي إس آيندهوفن بهدف دون رد في المباراة التي جمعتها في ملعب الإمارات، في الجولة المؤجلة من دور مجموعات الدوري الأوروبي.

وسجل هدف المباراة جرانيت تشاكا في الدقيقة 71 بتسديدة على الطائر زحفت على الأرض قبل أن تجد طريقها إلى الشباك.

ليحجز أرسنال مقعده في الدور المقبل ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة.

فيما توقف رصيد آيندهوفن عند النقطة 7 خلفا لـ أرسنال في المركز الثاني.

وأصبح ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

أرسنال: 12 نقطة.

آيندهوفن: 7 نقاط.

بودو جيلمت: 4 نقاط.

زيورخ: صفر.