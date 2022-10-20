انطلاق اجتماعات الدورة الـ12 للجنة المنافذ البرية المصرية السودانية في الخرطوم

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انطلقت، صباح اليوم الخميس، اجتماعات الدورة الثانية عشر للجنة المنافذ البرية المصرية السودانية المشتركة، بالعاصمة الخرطوم.

وذلك بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان السفير هاني صلاح، وممثلي عن مختلف الوزارات المعنية، والسفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، وكذلك بمشاركة سودانية رفيعة المستوى ضمت وزير النقل المُكلف الدكتور هشام أبوزيد، والسفير دفع الله الحاج وكيل وزارة الخارجية السودانية، والسفير السوداني بالقاهرة محمد إلياس.

وتبحث اللجنة زيادة أوجه التعاون المشترك بين البلدين بهدف زيادة التجارة البينية، وتذليل العقبات بالمنافذ البرية بين مصر والسودان، وتسهيل إجراءات عبور الشاحنات.

ومن المقرر أن تنتهي اجتماعات لجنة المنافذ البرية المشتركة غداً، الجمعة، علماً بأن البلدين استئنافا نشاط انعقاد اللجنة عقب توقفها منذ عام 2019.