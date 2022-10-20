وزير الدفاع البريطاني: مقاتلة روسية أطلقت صاروخا بالقرب من طائرة بريطانية

كشف وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن طائرة مقاتلة روسية "أطلقت صاروخًا" بالقرب من طائرة بريطانية في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود بسبب عطل فني.



وقال والاس: "نحن محظوظون للغاية لأن الوضع لم يصبح أسوأ".



وأوضح وزير الدفاع البريطاني لمجلس العموم إن روسيا أرجعت سبب إطلاق الصاروخ على طائرات حلف شمال الأطلسي "الناتو" "لعطل فني".



واتهم والاس روسيا بالتصرف بتهور في بعض الأحيان من خلال الطيران لمسافة تصل إلى 15 قدمًا (4.6 متر) من طائرات الناتو. وقال:"هذا أمر طائش وغير ضروري ويعرض حياة الكثيرين للخطر ؛ نحن محظوظون بشكل لا يصدق لأن الوضع لم يصبح أسوأ من ذلك".