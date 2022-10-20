 وزير الدفاع البريطاني: مقاتلة روسية أطلقت صاروخا بالقرب من طائرة بريطانية - بوابة الشروق
الخميس 20 أكتوبر 2022 6:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

وزير الدفاع البريطاني: مقاتلة روسية أطلقت صاروخا بالقرب من طائرة بريطانية

رباب عبدالرحمن
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 6:13 م | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 6:13 م
كشف وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن طائرة مقاتلة روسية "أطلقت صاروخًا" بالقرب من طائرة بريطانية في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود بسبب عطل فني.

وقال والاس: "نحن محظوظون للغاية لأن الوضع لم يصبح أسوأ".

وأوضح وزير الدفاع البريطاني لمجلس العموم إن روسيا أرجعت سبب إطلاق الصاروخ على طائرات حلف شمال الأطلسي "الناتو" "لعطل فني".

واتهم والاس روسيا بالتصرف بتهور في بعض الأحيان من خلال الطيران لمسافة تصل إلى 15 قدمًا (4.6 متر) من طائرات الناتو. وقال:"هذا أمر طائش وغير ضروري ويعرض حياة الكثيرين للخطر ؛ نحن محظوظون بشكل لا يصدق لأن الوضع لم يصبح أسوأ من ذلك".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك