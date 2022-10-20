زعيم المعارضة البريطانية يطالب بإجراء انتخابات فورية

دعا زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر إلى إجراء انتخابات فورية، بعد إعلان رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها من المنصب، وذلك تحت ضغط برنامجها الاقتصادي الذي أثار صدمة في الأسواق وقسم حزب المحافظين بعد ستة أسابيع فقط من تعيينها.

وقالت تراس خلال مؤتمر صحفي في داونينج ستريت: "لم يعد باستطاعتي الوفاء بالتزاماتي في ظل الوضع الراهن"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت: "أبلغت الملك تشارلز الثالث باستقالتي من زعامة حزب المحافظين.. وسنجري انتخابات مبكرة للحزب الأسبوع المقبل لاختيار رئيس جديد".

وأظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد "ويتش" البريطاني، أن ملايين البريطانيين يفوتون وجبات طعام بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي نجمت عن تجاوز التضخم نسبة 10% الشهر الماضي.

وأوضح الاستطلاع الذي شمل حوالى ثلاثة آلاف شخص أن نصف الأسر البريطانية تخفض عدد الوجبات اليومية. وأكدت نسبة مماثلة أنها تواجه صعوبة في تناول أطعمة صحية مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة وتختار وجبات جاهزة لخفض استخدام الغاز أو الكهرباء، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال 80% من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم إنهم يعانون صعوبات مالية. ويمتنع كثيرون عن شراء السكاكر والحلويات ويكتفون بالأساسي.

وكانت الجمعية البريطانية لحماية المستهلك قد حذرت أمس الأربعاء، من أن ملايين الأسر البريطانية قد تجد نفسها في حالة فقر على صعيد الطاقة وهي عاجزة عن الحصول على التدفئة المناسبة خلال الشتاء بعدما قصر وزير الخزانة الجديد جيريمي هانت بشكل كبير مدة تحديد سقف لفواتير الطاقة.