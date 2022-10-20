الحكومة تعتمد توصيات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الحادية والتسعين)، والتي عُقدت بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، لـ 25 موضوعا.

وكلف رئيس الوزراء بأن يتم إعداد تقرير بشأن موقف تنفيذ قرارات هذه اللجنة، في إطار جهود الحكومة لحل مشكلة المستثمرين، وتيسير الإجراءات.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظتي أسوان وأسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأولى بمساحة 21.43 فدان ناحية خزان أسوان؛ لاستخدامها في إقامة محطة مفاتيح بجهد 500 ك.ف، والثانية بمساحة 400 م2 ناحية أسيوط؛ وذلك لاستخدامها في إقامة لوحة لتوزيع الكهرباء.

كما من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مدينة الغردقة لصالح محافظة البحر الأحمر؛ لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض ضغط غاز وإضافة الرائحة، والتي تخص خدمات الغاز الطبيعي، لتغذية مناطق: خليج مكادي، وسهل حشيش، وشرم الناقة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.