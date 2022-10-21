الخارجية الأمريكية: نحث على إجراء تحقيق في أحداث جنوب السودان ووجوب محاسبة مرتكبي العنف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت الخارجية الأمريكية إلى ضرورة إجراء تحقيقات في الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان .

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس- على ضرورة محاسبة مرتكبي العنف.

وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل مع الحكومة لدفع تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام وتعزيز التعايش السلمي بين مكونات المجتمع السوداني، لافتا إلى أن هشاشة الوضع الأمني جنوب السودان واستمرار العنف الطائفي يشكل تهديدا لاستقرار المنطقة على المدى الطويل.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، الحكومة بما في ذلك الجيش والأجهزة الأمنية إلى احترام حرية تشكيل الجمعيات والتعبير والتجمع السلمي.

وشهد السودان اشتباكات قبلية بين قبائل الهوسا ومجموعة قبائل الفونج في منطقة ود الماحي في ولاية النيل الأزرق جنوب البلاد، ما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.