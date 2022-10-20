بايدن ينتقد شركات النفط بسبب التوسع في إعادة شراء الأسهم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يجب أن توزع شركات النفط الأرباح القياسية التي حققتها بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا على مساهميها من خلال برامج ضخمة لإعادة شراء الأسهم والتوزيعات النقدية، وشدد على انتقادات إدارته لشركات الطاقة ودورها في ارتفاع أسعار الوقود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس بايدن قوله في البيت الأبيض اليوم الأربعاء: "رسالتي لشركات الطاقة الأمريكية هي: لا يجب استخدام أرباحكم لإعادة شراء الأسهم أو صرف توزيعات نقدية... ليس الآن وليس والحرب دائرة"|.

وأضاف الرئيس إنه يجب، بدلا من ذلك، توظيف الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة في المساعدة على خفض أسعار الوقود للمستهلكين، مشيرا إلى أن أسعار البنزين لم تتراجع حاليا بنفس وتيرةانخفاض أسعار النفط الخام.

وطالب بايدن الشركات بأن تخفض أسعار الوقود في محطات التموين بما يعكس الانخفاض في الأسعار التي تدفعها الشركات للحصول على الخام ... مازلتم تحققون أرباحا كبيرة وسيظل مساهموكم سعداء".