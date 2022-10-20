 تحطم مقاتلة من الجيل الخامس في ولاية يوتا الأمريكية - بوابة الشروق
الخميس 20 أكتوبر 2022 8:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

تحطم مقاتلة من الجيل الخامس في ولاية يوتا الأمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 6:50 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 6:50 ص

 تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من الجيل الخامس طراز "إف - 35" في ولاية يوتا.

أعلن عن ذلك على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجناح 388 للقوات الجوية الأمريكية المتمركز في قاعدة هيل الجوية بالقرب من مدينة سولت ليك، عاصمة ولاية يوتا.

وقالت هذه الفرقة الجوية التابعة لسلاح الجو الأمريكي: "تحطمت طائرة إف - 35 من الجناح 388 في الطرف الشمالي من المدرج. الطيار قفز بالمظلة، وفرق الإنقاذ استجابت".

هذا، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن مصير الطيار وأسباب تحطم هذه المقاتلة التي تعد الأحدث من الجيل الخامس في الولايات المتحدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك