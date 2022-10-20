أفادت صحيفة "دايلي تليجراف" البريطانية، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قطع إجازته، ويعتزم العودة إلى لندن في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في أعقاب استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس.



من جانبها، قالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إنه من المتوقع أن يدخل جونسون سباق رئاسة الوزراء، وسط مطالب من بعض نواب حزب المحافظين بعودته إلى المنصب الذي استقال منه منذ 3 أشهر.



وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، استقالتها من منصبها بعد 6 أسابيع فقط على توليها المنصب.



وقالت أمام حشد من الصحفيين إنها تتنحى من منصبها، في وقت يشهد عدم استقرار كبير على صعيد الاقتصاد وعلى المستوى الدولي.



وأضافت "في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها".