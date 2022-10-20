كشف الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، حقيقة ما تردد عن استبعاده من إدارة مباراة الأهلي والإسماعيلي، بقرار من مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام المصرية.

وتولي محمد عادل الحكم الدولي، إدارة مباراة الأهلي والإسماعيلي، أمس الأربعاء، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر 1-0، باللقاء الذي جمع الفريقن على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن افتتاحية منافسات الدوري العام للموسم الجديد 2022-2023.

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات إذاعية اليوم الخميس، على محطة راديو أون سبورت، أنه لم يتم استبعاده من إدارة مباراة الأهلي والإسماعيلي، بسبب ركلة الجزاء المثارة للجدل الذي قام باحتسابها لفريق الترجي التونسي أمام بلاتو يونايتد في دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف:" مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام، قام بعمل نظام داخل اللجنة يقوم خلاله بإخطار الحكام بإدارتهم للمباريات قبلها بأربع أيام وتم تحديد جميع الحكام لكل مباريات الأسبوع وتم استبعاده هو ومحمود البنا نظرا لارتباطاتهما الأفريقية".

وأكد نور الدين أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) استجاب لاعتذاره عن إدارة مباراة منتخب تونس والكونغو تحت 23 سنة، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب، وقام بإسناد المباراة للحكم الدولي المصري أمين عمر.

ووجه إبراهيم نور الدين الشكر للجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي على تفهم قراره، الذي اتخذه لرفع الضغوط ونظرا لضيق الوقت بين مباراتين في بلدة واحدة.

وأعرب الحكم الدولي عن شعوره بالحزن بعد تعرضه لهجوم كبير من الجماهير المصرية، وليس من الجماهير التونسية أو أي بلد أخرى.