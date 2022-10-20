فنلندا تهدف إلى وقف شراء الأجانب لعقارات قريبة من المواقع العسكرية

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تتخذ فنلندا إجراءات لوقف الصفقات العقارية التي تشير إلى خطورتها على الأمن الوطني، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتسعى الدولة الواقعة بشمال أوروبا، التي لها حدود بطول 1300 كيلومتر مع روسيا، إلى سد ثغرات في تشريعاتها بعد تشديد القوانين بالفعل في 2020.

وتعقب الخطوات للدولة الطامحة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كشف وسائل إعلام محلية عن مواقع محصنة يملكها مواطنون روس ومخاوف من استئجار أراض في مواقع استراتيجية.

وأفادت وسائل إعلام محلية مؤخرا بأن مواطنين روس حصلوا على منشأة سكنية تضم 100 غرفة ومشرحة، على بعد أميال من ثكنة عسكرية.

وتم إرسال اقتراح للحد من صفقات العقارات بالقرب من مواقع قوات الدفاع أو حرس الحدود إلى البرلمان اليوم الخميس.

وسيمنح القانون الدولة حق الشفعة لشراء عقارات معينة ويسمح للسلطات برفض الترخيص "إذا كان العقار الذي سيتم الحصول عليه غير ملائم للغرض المنصوص عليه في الطلب".