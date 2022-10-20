إثيوبيا: انطلاق محادثات السلام مع جبهة تيجراي يوم الاثنين المقبل

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، أنها ستبدأ محادثات للسلام مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الاثنين المقبل، في جنوب إفريقيا، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل.

ويشهد إقليم تيجراي تصاعد لوتيرة العنف منذ تجدد القتال في أواخر أغسطس الماضي، وانهيار هدنة استمرت 5 أشهر وتوقف وصول المساعدات إلى الإقليم الذي مزقته الحرب.

يذكر أن الصراع بتيجراي بدأ في نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد القوات الفيدرالية إلى الإقليم للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من جبهة التيجراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش. وأسفر الصراع عن مقتل آلاف الأشخاص وأغرق شمال اثيوبيا في أزمة إنسانية خطيرة.