شكوك حول غياب مهاجم هوفنهايم عن مواجهة بايرن ميونيخ بالبوندسليجا

أصبحت مشاركة الكرواتي أندريه كراماريتش، مهاجم هوفنهايم، في مواجهة بايرن ميونخ يوم السبت المقبل بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، محل شك، وذلك بسبب آلام يعاني منها اللاعب في القدم.

وقال أندريه برايتنريتر، المدير الفني لهوفنهايم في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "أندريه خضع لاختبار اليوم، لازال لديه آلام في القدم وسيخضع لاختبار مرة أخرى غدا وسنرى إذا ما كان سيتواجد في نهاية الاسبوع".

كان كراماريتش قد عانى من بعض الآلام في الكاحل لفترة، ليغيب عن مواجهة شالكه أول أمس الثلاثاء في كأس ألمانيا.

كان برايتنريتر قد أكد أن الإصابة ليست خطيرة، لكنه شدد على ضرورة أن يتوخى اللاعب الحذر حتى لا تتحول إصابته إلى مزمنة.

وسيغيب كيفن فوجت عن المباراة بسبب الإيقاف، فيما يتواصل غياب بنيامين هوبنر، بسبب إصابته الطويلة، بالإضافة إلى إهلاس بيبو وإرمين بياكيتش

ويحتل هوفنهايم المركز الرابع برصيد 17 نقطة في ترتيب الدوري الألماني، بفارق نقطة خلف فرايبورج الثالث، ونقطتين خلف بايرن ميونخ الثاني، وست نقاط خلف المتصدر يونيون برلين.