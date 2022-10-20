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تصدر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، استفتاء أجراه حساب كأس العالم على "تويتر" والتابع للاتحاد الدولي لكرة القدم، حول أسرع لاعب عربي.

وطرح الحساب استطلاعا للرأي حول رأي المتابعين بشأن هوية اللاعب العربي الأسرع على مدى التاريخ.

وجاءت أغلب ردود المتابعين والمغردين لتشير إلى محمد صلاح، بينما رشح البعض المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي وأيضا ياسر الشهراني ظهير الهلال السعودي.

ورشح البعض أيضا عبدالله الشيحان لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق.

وذهب البعض الآخر للقول بأن نجم الأهلي السابق ياسر ريان كان اللاعب العربي الأسرع في الوقت الذي لعب فيه.