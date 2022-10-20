• العاصمة تنفرد بأول مشروع صديق للبيئة بين محافظات مصر

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بعد قليل، انطلاق فعاليات مشروع كايروبايك، تزامناً مع استعدادات الدولة لاستقبال مؤتمر المناخ cop 27، بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، ولفيف من مسئولي المشروع والأجهزة التنفيذية بالعاصمة.

وتنفرد العاصمة بالمشروع كونه الأول من نوعه بين محافظات مصر، فهو نتاج شراكة بين محافظة القاهرة، وشركاء التنمية بدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABITAT، تحت إشراف معهد سياسة النقل والتنمية ITDP، ويأتي متواكبًا مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ COP27.

انتهت خلال الأيام الماضية المرحلة الأولى من المشروع، بمناطق وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك، بواقع 500 دراجة، وأعلنت المحافظة، في بيان لها، أن اليوم الخميس، ستنطلق دراجات كايروا بايك بعد الإنتهاء من تركيب 5 محطات بميادين التحرير وعبدالمنعم رياض ومحمد فريد، وشارعى عبدالخالق ثروت والفلكي.

الهدف من المشروع:

- ينشر " كايرو بايك" استخدام الدراجات وتعزيزها كوسيلة بديلة للنقل داخل شوارع وميادين القاهرة.

- تسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة.

- الحد من الاعتماد المتزايد على السيارات والتنقل إلي وسائل المواصلات صديقة للبيئة.

- تخفيف الكثافات المرورية والزحام بشوارع غرب القاهرة والحد من تلوث الهواء.

- الاستفادة من التجارب العالمية في مجال النقل كتحويل السيارات من جاز وسولار إلى كهربائية مصاحبة للبيئة، حيث تسعى المحافظة إلى تكامل وسائل المواصلات داخلها، تسهيلاً على المواطنون.

مميزات "كايرو بايك":

- أسعاره منخفضة تبدأ من جنيه للساعة الواحدة وبحد أقصى 8 جنيهات في اليوم الواحد.

- لطلاب الثانوية للعامة والجامعات الساعة بـ70 قرشا بدلا من جنيه واحد، وبحد أقصى 8 جنيهات فى اليوم.

- المحطات تعمل بالطاقة الشمسية ومؤمنة بكاميرات للمراقبة في أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام والدراجات مزودة بالـGPS.

- لا أزمة في استئجار الدراجة من مكان "أ" وليكن شارع الفلكي ثم تتركها بالمكان "ب" وليكن التحرير، فهو نظام ثبت نجاحه في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية.

- لا يدفع المواطن ثمن اصطحاب الدراجة يدوياً ولكن عن طريق كارت شحن مسبق الدفع سيتم توفيره بالمركز الرئيسى للمشروع بميدان عبدالمنعم رياض.

- وجود شبكة كبيرة من النقاط تتوافر بها دراجات للاستخدام العام تدار عبر التطبيق وبأسعار منخفضة.