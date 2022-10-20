الأسد لوفد روسي: ظروف الحرب المشتركة على الإرهاب ستساعد على الاندماج بين الشعبين

أكد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس، أن ظروف الحرب المشتركة على الإرهاب في كل من سوريا وروسيا ستساعد على الإندماج بين الشعبين من الناحيتين الثقافية والاجتماعية، حسبما أفادت وكالة الانباء العربية السورية (سانا).

وقالت "سانا" إن تأكيدات الأسد جاءت خلال لقائه ألكسندرلافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له حيث نقل أعضاء الوفد المشارك في الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجّرين، إلى الأسد النتائج والمُخرَجات التي تمّ التوصل إليها بين الطرفين السوري والروسي.

وأكد الأسد على أهمية متابعة الجهود والإجراءات والتسهيلات المتخذة لعودة اللاجئين والمهجّرين إلى مدنهم وقراهم.

وأشار أعضاء الوفد إلى أن بوتين يولي أهميةً خاصةً لتطوير العلاقات مع سورية وتنمية التعاون معها، معتبرين أن اجتماعات الهيئتين التنسيقيتين الوزاريتين السورية والروسية تعطي الفرصة لمناقشة آفاق العمل المستقبلي وتحديد مجالات جديدة للتعاون.