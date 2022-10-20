 ليلة تألق ليفاندوفسكي.. برشلونة يهزم فياريال بثلاثية في الليجا - بوابة الشروق
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ليلة تألق ليفاندوفسكي.. برشلونة يهزم فياريال بثلاثية في الليجا

محمد جلال
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 10:55 م | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 10:55 م

حقق فريق برشلونة فوزا غاليا مساء اليوم الخميس، على فياريال بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي اقيم على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإسباني.

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