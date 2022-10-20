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حقق فريق برشلونة فوزا غاليا مساء اليوم الخميس، على فياريال بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي اقيم على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإسباني.
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