عضو مجلس الأهلي يثير الجدل بشأن تذاكر مباريات الدوري

أثار طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي، جدلا بعد مواجهة الإسماعيلي على ملعب برج العرب في بطولة الدوري.

وحقق الأهلي فوزا غاليا مساء اليوم الأربعاء، على الإسماعيلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز.

ونشر طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا لجماهير الأهلي والإسماعيلي والتي امتلئت بعض من الأماكن المتاحة منها وهذا ما ظهر عكس مواجهة الزمالك مع سموحة والتي شهدت تواجد عدد جماهيري ضخم، وعلق عليها: «كل عام وانتم بخير.. أول يوم دوري».

وكانت هناك أزمات بشأن عدد جماهير التي حضرت خلال مواجهة الفريقين، لاسيما أن هناك بنود وضعت من قبل رابطة الأندية بشأن حضور الجماهير في المدرجات خلال المباريات، بتواجد 6 ألف مشجع، للفريقين، أي ما يعني 3 ألف مشجع لكل فريق.