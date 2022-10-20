تحذير من تشكيل مجاميع عسكرية تزعزع الأمن في العراق

أفاد المتحدث باسم الزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، بأن هناك مجاميع خاصة عسكرية تسعى إلى خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن البلاد.

وقال المتحدث صالح محمد العراقي، في بيان صحفي اليوم: "نعلن أن هذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين، فضلا عما سواهم ونحن نبرأ منهم أمام الله تعالى وأمام الشعب العراقي".

ودعا العراقي، الجميع، إلى "التعاون معنا بالإبلاغ عن هذه المجاميع من جهة وعدم الانخراط معها من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن أعمال هذه المجاميع مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الاخلاقية والاجتماعية.

وطالب العراقي بـ"مقاطعة هذه المجاميع وعدم إعانتهم على أفعالهم المشينة".

ومن المنتظر أن يقدم رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني تشكيلة حكومته أمام البرلمان العراقي بعد غد السبت؛ لنيل الثقة بعد أكثر من أسبوع على تكليفه.