السعودية: صادرات المملكة ستصل في 2030 إلى أكثر من 550 مليار ريال

توقع الرئيس التنفيذي لـ"بنك التصدير والاستيراد" السعودي، سعد بن عبدالعزيز الخلب، اليوم الخميس، أن تتضاعف قيمة الصادرات السعودية من 254 مليار ريال خط الأساس المتوقع في 2022 إلى أكثر من 550 مليار ريال في 2030.

وأضاف الخلب في مقابلة مع قناة "العربية"، اليوم الخميس، أن بعض محاور الاستراتيجية ترتبط بالبنك، ومنها مضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات، وإن الاستراتيجية الوطنية للصناعة سوف تكون خارطة طريق وبوصلة لتحقيق مستهدفات طموحة في المملكة، وأن زيادة نسبة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة ستصل إلى 6 أضعاف بحلول 2030.

وأوضح المسؤول أن البنك هو إحدى ثمرات رؤية السعودية 2030، ويستهدف المساهمة في وصول نسبة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50% بحلول 2030 عبر توفير المنتجات التمويلية للصادرات وزيادة نفاذ المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

قال الخلب إن البنك يقوم بسد الثغرات التمويلية لزيادة الصادرات السعودية ونفاذها إلى الأسواق العالمية، حيث توجد بعض الثغرات في تأمين الصادرات التي عليها طلب كبير جدا في الوقت الحالي، لتصل إلى أكثر من 5 مليارات ريال منذ بداية السنة الحالية بإجمالي نحو 4ر9 مليار ريال للتمويل والتأمين على الصادرات منذ بداية العام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي إن نسبة 80% من محفظة البنك الحالية للائتمان والتمويل خصصت للصناعة والمنتجات الصناعية، من أبرزها قطاعات التعدين والاستزراع السمكي وقطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى المعدات الكهربائية وذلك هو التركيز الحالي في البنك.