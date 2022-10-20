أمن الدولة في جمهورية دونيتسك: اعتقال إرهابي كان يخطط للهجوم على إدارة ماريوبول

أعلنت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الخميس، اعتقال مواطن مشتبه في تحضيره لهجوم إرهابي على إدارة ماريوبول، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.



وقال ممثل وزارة أمن الدولة، ميخائيل بوبوف، للصحفيين: "تم اعتقال المشتبه به في التحضير لهجوم إرهابي في ماريوبول، بناء على معلومات من إدارة أمن الدولة في دونيتسك"، مضيفا: "لقد خطط لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية ضد إدارة مدينة ماريوبول".



وأوضح بوبوف: "نتحدث عن عاطل عن العمل من سكان قرية كامينسك، وهو من مواليد عام 1976.. يتعاطى الكحول وقد تمت إدانته مرارا وتجنيده من قبل المخابرات الأوكرانية".