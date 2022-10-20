التعليم: نستهدف عودة الطلاب للمدارس وتقنين وحوكمة المراكز التعليمية الخاصة

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن استراتيجية الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس وتحقيق لائحة الانضباط المدرسي واستخدام دمج التكنولوجيا بالتعليم.

وقال شادي زلطة، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج على مسئوليتي، مساء اليوم /الأربعاء/:" أمامنا تحديات تتمثل في الدروس الخصوصية والتي بذلت الدولة جهودا مختلفة لمواجهتها ولم تأت بنتيجة"، مشيرا إلى أن وزارة التربية التعليم تستهدف جذب الطلاب إلى مجموعات التقوية التي ستجهز قاعات عرض لها داخل كل إدارة تعليمية.

وأشار إلى أن مجموعات التقوية سيطلق عليها مسمي "مجموعات الدعم"، وستمثل مصدر دخل للمعلمين، ومن المقرر الإعلان عن تكلفة مجموعات التقوية قريبا، لافتا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تعتمد أسلوبا مغايرا للوزارة، إضافة إلى رصد بعض الظواهر التي لا تتماشى مع الهوية المصرية، كترديد الأغاني أثناء عملية التدريس.

وأوضح أن وزارة التربية و التعليم بصدد حوكمة مراكز الدروس الخصوصية، مع تحديد ضوابط لمنحها التراخيص، بهدف انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة مناسبة وفقا لاستراتيجية الوزارة، كاشفا عن عقد شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتجهيز عدد من المدارس لمجموعات الدعم.

وأكمل المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني: "نعتبر مجموعات الدعم خطوة تكميلية ستقدم خدمة تعليمية مميزة منافسة"، موضحا أنه من المقرر الإعلان عن كافة تفاصيل المقترح فور الانتهاء من كافة التفاصيل.