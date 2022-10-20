ماليزيا تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 19 نوفمبر

تعتزم ماليزيا انتخاب برلمان جديد في الشهر المقبل، بحسب ما ورد في إعلان صدر اليوم الخميس عن لجنة الانتخابات في كوالالمبور.



وكان رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، حل البرلمان مؤخرا ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة بموافقة ملك البلاد، السلطان عبدالله أحمد شاه.



وجاء القرار في ظل الخلاف القائم بين حزب إسماعيل، "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" وحلفائه في التحالف.



وتم تحديد موعد إجراء الانتخابات في 19 من نوفمبر المقبل. وكان من المقرر إجراء التصويت التالي في مايو من عام 2023.



ويأمل حزب إسماعيل الحاكم في تحقيق فوز بأغلبية الاصوات، وبالتالي سيجعله يضمن الحصول على تفويض أقوى من أجل تحقيق الاستقرار في المشهد السياسي بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.



وجاء قرار حل البرلمان في وقت سابق من أكتوبر الجاري، بعد ثلاثة أيام من تقديم حكومة إسماعيل ميزانية العام المقبل التي تخفض الضرائب مع استمرار تقليص العجز المالي من خلال المزيد من الدعم المستهدف.