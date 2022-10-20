هولندا تعدم 6 ملايين حيوان بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

أعدمت السلطات الهولندية حوالي 6 ملايين حيوان هذا العام، نتيجة تفشي أنفلونزا الطيور في البلاد.



وهذا هو أكبر تفش مميت لأنفلونزا الطيور خلال حوالي 20 عاما، بحسب ما أعلنته هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية الهولندية، في أوتريشت اليوم الخميس.



وتضررت صناعة الدواجن بالأساس جراء تفشي المرض.



وكان تم إعدام حوالي 30 مليون حيوان في 225 مزرعة خلال عام 2003.



وتم تسجيل أكبر حالة تفش حتى الآن في مزرعة تقع ببلدة هيثيسين، جنوب شرقي البلاد، وهي قريبة من الحدود مع ألمانيا، حيث أصيب ما يقرب من 300 ألف من الدجاج البياض. وسيتم إعدامها خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتم في البداية رصد السلالة الجديدة من الفيروس في هولندا قبل عام.



وأفادت تقارير بأن السلالة "إتش5 إن1" شديدة العدوى، والتي تم رصدها في 96 موقعا بالبلاد، وبالأساس بين مزارعي الدواجن، وكذلك في أنحاء كثيرة من دول أوروبية أخرى.