سفيرة السعودية في واشنطن ترد على منتقدي بلادها بـ«أرقام ومواقف»

استعرضت سفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أبرز مواقف بلادها تجاه أوكرانيا، وذلك بعد اتهام البيت الأبيض للرياض بالاصطفاف مع روسيا في قرار خفض إنتاج النفط.

ونشرت السفيرة السعودية تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" استعرضت فيها أبرز مواقف السعودية تجاه أوكرانيا والتي شملت ما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي يوم 15 أكتوبر، حول "إدانة المملكة لضم روسيا لأراض أوكرانية".

واستعرضت أيضا تقديم السعودية خلال الاتصال نفسه مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 400 مليون دولار بهدف الإسهام في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين خلال الأزمة التي تمر بها البلاد.

ولفتت إلى الشكر الذي وجهه زيلينسكي لبن سلمان على استعداده للعب دور الوساطة في حل الصراع وعلى موقف المملكة الثابت ومبادراتها الإنسانية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكرت بأن "المملكة صوتت ضد قرار ضم الأراضي الأوكرانية لروسيا في 12 أكتوبر، وبجهود ولي العهد السعودي في عملية الإفراج عن 10 سجناء حرب في روسيا وأوكرانيا من خمس دول"، مشيرة إلى أن اثنين منهم يحملون الجنسية الأمريكية.

واستعرضت السفيرة أيضا مساهمة المملكة بـ10 ملايين دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين في بولندا، قائلة إن السعودية مددت تأشيرات الزائرين الأوكرانيين لديها وسمحت للسياح والمقيمين من حاملي الجنسية الأوكرانية بالبقاء على أراضيها.

وذكرت أيضا بموقف المملكة في 2 مارس لصالح قرار الجمعية العامة الداعم للقانون الدولي واحترام سيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء بما فيهم أوكرانيا.

وتحدثت الأميرة ريما بنت بندر عن موقف بن سلمان الداعم لخفض التصعيد منذ بداية الأزمة، خلال اتصالاته مع زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعبيره عن استعداد المملكة للتوسط من أجل حل الصراع ودعم المملكة للجهود الدولية من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة.