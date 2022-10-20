 بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة تنفي تصدير إيران طائرات من دون طيار إلى روسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة تنفي تصدير إيران طائرات من دون طيار إلى روسيا

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 12:36 م | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 12:36 م

قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، للصحفيين، إن "مزاعم" الغرب بتصدير إيران طائرات من دون طيار إلى روسيا "ليست سوى مثال آخر على التضليل الإعلامي".

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن بوليانسكي قال عقب مشاورات خلف الأبواب المغلقة في مجلس الأمن الدولي بشأن الأمر: "لاحظنا حلقة جديدة من حلقات حملات التضليل الإعلامي.. تشنها الوفود الغربية، إذ أثاروا في المجلس مسألة الطائرات من دون طيار التي يُزعم أن روسيا استخدمتها في أوكرانيا".

وأضاف: "هدف زملائنا الغربيين واضح: إنهم يحاولون ضرب هدفين في وقت واحد، عبر اختلاق ذريعة مصطنعة للضغط على روسيا وإيران".


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