«بطاطا» يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان البحرين السينمائي

فاز الفيلم الروائي القصير "بطاطا" للمخرج محمد البدري، بأفضل فيلم روائي قصير بمهرجان البحرين السينمائي، والذي أسدل الستار على دورته الثانية مساء أمس الأربعاء.

والفيلم حاصل على دعم وحدة دعم سينما الشباب بالمركز القومي للسينما، وتدور فكرته من لوحة "آكلو البطاطا" للرسام الهولندي فان جوخ، اللوحة تعبر عن حال عمال المناجم تحت خط الفقر، لا يملكون سوى وجبة بطاطس واحدة في اليوم مع كوب من الشاي.

الفيلم من بطولة لبنى ونس، مختار رجب، كريم عبد العليم، سارة هشام، يمنى النجار، موسيقى تصويرية محمود شابوري، سيناريو وحوار مروة مصطفى، قصة وإخراج محمد البدري.

يذكر أن وحدة دعم سينما الشباب تهدف إلى إعطاء الفرصة للشباب السينمائيين الهواة والمتخصصين لتفريغ طاقتهم الإبداعية لصناعة أفلام روائية قصيره وتسجلية، تنفيذاً لدور المركز القومي للسينما لدعم الشباب السينمائيين.