الكرملين: روسيا تتطور وستواصل التطور رغم الصعوبات الحالية

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا تتطور، وستواصل التطور، رغم الصعوبات الحالية.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، أن بيسكوف قال للصحفيين إن العديد من الدول مهتمة باستغلال الأسواق الروسية الشاغرة.

وأضاف بيسكوف أن "التكتل الغربي يستخدم عددا ضخما من العقوبات ضد روسيا، وهي عقوبات غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولي".

وتابع المتحدث باسم الكرملين: "لكن العالم أكبر من التكتل الغربي. ودول عديدة أخرى أكثر اهتماما باستغلال المساحة الشاغرة لتنفيذ شؤونها الخاصة".

وقال إن روسيا لن تعاني من أي فراغ على صعيد التعاون التجاري والاقتصادي، وأن دولا أخرى سوف تقوم بملئه.