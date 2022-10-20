أصغر اتحاد موانئ في جنوب أفريقيا يوقف الإضراب

قالت النقابة الأصغر من النقابتين العماليتين الرئيسيتين لشركة "ترانسنيت" لتشغيل الموانئ والسكك الحديدية، المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا، إنها أوقفت إضرابا بشأن الأجور أدى إلى تقييد الصادرات الرئيسية للبلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أماندا تشيميسي، المتحدثة باسم نقابة عمال النقل والعمال المتحدين في جنوب إفريقيا، قولها عبر الهاتف اليوم: "ناشدنا أعضاءنا العودة إلى العمل اعتبارا من صباح غد (الخميس)".

وكانت النقابة رفضت في البداية قبول نقابة النقل الوطني المتحد المنافسة لها لعرض الأجور الخاص بشركة ترانسنيت، وقالت إن الإضراب سيستمر حتى يتأكد العمال من أنهم لن يفقدوا وظائفهم.