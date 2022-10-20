 محمد سامي يكشف أسرار وتفاصيل لأول مرة في برنامج أنا سعيد الأربعاء المقبل - بوابة الشروق
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محمد سامي يكشف أسرار وتفاصيل لأول مرة في برنامج أنا سعيد الأربعاء المقبل

خالد حسام الدين
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 4:51 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 4:51 ص

يستضيف برنامج أنا سعيد والذي يقدمه الإعلامي سعيد جميل المخرج محمد سامي، الأربعاء، في الحلقة الثانية ليكشف فيها عن أسرار وتفاصيل تعرض لأول مرة على شاشة القاهرة والناس.

وتبدأ قناة القاهرة والناس في عرض أول حلقات برنامجها الجديد "أنا سعيد" يوم الثلاثاء المقبل، والذي يقدمه الإعلامي سعيد جميل.

تدور فكرة البرنامج حول المشكلات الاجتماعية التي يواجها الرجال والنساء في المجتمع المصري، وذلك في إطار اجتماعي خفيف، كما يسلط البرنامج الضوء على قصص وحالات حقيقية حدث بالفعل، ويخاطب كافة فئات المجتمع المصري.

وستعرض القناة أولى حلقات برنامج "أنا سعيد" بعنوان "الشك"، يوم الثلاثاء القادم، الحلقة يعرض من خلالها حالات وقصص حقيقية تعرضت لتجارب صادمة جعلتهم يفقدون الثقة في كل من حولهم.

 

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