تقرير: طلاب يحتجون ويغلقون طريقا لنقل المعادن في بيرو

أغلق طلاب في بيرو طريق سكة جديد تستخدمه شركة "ساذرن كوبر" لنقل المعادن في مدينة إيلو بجنوبي البلاد بمنطقة موكيجوا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وطالب الطلاب، الذين يحتجون ضد منجم "ساذرن كوبر"، الشركة بالوفاء بتعهدها ببناء البنية التحتية للمعهد التكنولوجي المحلي، وفقا لما ذكرت قناة "كانال إن" التلفزيونية.

وهذا الاحتجاج هو الثاني الذي تشهده بيرو العام الجاري، عندما أوقف منجم كواجون التابع لشركة ساثرن كوبر عملياته في شهر فبراير الماضي؛ بسبب احتجاج المجتمعات المحلية، التي قطعت وصول المياه للشركة وأغلقت سكة حديدية رئيسية في دولة بيرو غرب أمريكا.

وبحسب الجمعية الوطنية لتعدين البترول والطاقة، طالب المحتجون بتعويض قدره 5 مليارات دولار بالإضافة إلى حصة 5% من أرباح الشركة بسبب التلوث الناجم عن عمليات التعدين.

وتعد بيرو ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم، ويعتبر التعدين مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الضرائب، وقد احتج سكان المجتمعات المجاورة بشكل متزايد على أن المناجم تسبب التلوث دون المساهمة بدرجة كافية في الاقتصاد المحلي،

وضربت الاحتجاجات العديد من شركات التعدين الكبرى في بيرو منذ تولى الرئيس اليساري، بيدرو كاستيلو، منصبه في يوليو عام 2021 بعد فوزه في الانتخابات بدعم ساحق في مناطق التعدين الفقيرة في البلاد.