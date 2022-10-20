 استطلاع: نتنياهو قادر على تشكيل الحكومة بـ62 مقعدا في الكنيست القادمة - بوابة الشروق
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استطلاع: نتنياهو قادر على تشكيل الحكومة بـ62 مقعدا في الكنيست القادمة

أ ش أ
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 8:34 م | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 8:34 م

أظهر استطلاع للرأي للقناة الـ 14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن معسكر زعيم المعارضة وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو قادر على تشكيل الحكومة القادمة بـ 62 مقعدا في الكنيست القادمة.

وأوضح استطلاع الرأي أن حزب "الليكود" سيحصل على (34) مقعدًا، فيما سيحصل حزب "يش عتيد" على (23) مقعدًا، والمعسكر الوطني على (13 مقعدا)، والصهيونية الدينية (12 مقعدا)، وشاس (9)، ويهوديت هتوراة (7)، وإسرائيل بيتنا (6)، العمل (4)، ميريتس (4)، والجبهة-التغيير (4)، والقائمة الموحدة (4).

ومعسكر نتنياهو يضم (الليكود) و(الصهيونية الدينية) و(شاس) و(يهوديت هتورات).

وإذا عاد نتنياهو في انتخابات الكنيست المقبلة المقررة في أول نوفمبر، فسوف تكون عودته امتدادا لـ 12 عامًا جعلته رئيس الوزراء الأطول حكمًا في تاريخ إسرائيل.

والانتخابات القادمة هي الخامسة في أقل من ثلاثة أعوام.

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