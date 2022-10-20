محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمختلف القطاعات الخدمية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجري العمل على تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة وتشمل 192 قرية بإجمالي 757 تابعا بنطاق 5 مراكز مدرجة بالمرحلة الأولى للمبادرة، وإدراج 102 قرية بنطاق مركزين بالمرحلة الثانية وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ورؤساء الهيئات والشركات، ومديري المديريات الخدمية، وجهاز التعمير، ومهندسي دار الهندسة، وأعضاء البرنامج الرئاسي ومؤسسة "حياة كريمة"، وأعضاء مجلس الشيوخ.



وناقش المحافظ، الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بإقامة أسواق نموذجية ومواقف ونقاط حماية مدينة بالمراكز المستهدفة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ باقي المشروعات بمختلف القطاعات الخدمية.



وشدد المحافظ، على ضرورة العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والالتزام بانتهاء تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد وطبقا لمعايير الجودة والسلامة وبكفاءة عالية؛ وذلك بهدف تحقيق جوانب التنمية الشاملة والتي من شأنها ضمان "حياة كريمة" لكافة فئات المواطنين.



وتفقد محافظ المنيا، مطلع الأسبوع الجاري، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز مغاغة شمال المحافظة لمعاينة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع وتذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل.