 إصابة عنصري شرطة إثر تفجير مقبوض عليه لنفسه جنوب طرابلس - بوابة الشروق
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إصابة عنصري شرطة إثر تفجير مقبوض عليه لنفسه جنوب طرابلس

طرابلس (د ب ا)
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 11:44 م | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 11:44 م

أكدت غرفة العمليات المركزية بجهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس إصابة اثنين من عناصر وزارة الداخلية التابعين لمديرية أمن مدينة "مزدة" بجروح، ووفاة موقوف قام بتفجير نفسه بقنبلة يدوية أثناء نقله إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة غريان (88 كيلومترا جنوب طرابلس).

ولم تكشف الغرفة عن شخصية الموقوف، فيما لم يصدر أي تعليق عن السلطات القضائية الليبية يفصح عن تهمته، وما إذا كان من الجماعات الإرهابية.

وفي منشور بصفحة جهاز الإسعاف والطوارئ ليلة الخميس/الجمعة، أشارت الغرفة إلى أن التفجير "وقع عند بوابة بلدة "الشقيقة" قرب مزدة، (على مسافة نحو 200 كيلومترا جنوب طرابلس)، مؤكدا نقل الحالات المصابة من قبل فرق الطوارئ بالشقيقة إلى مستشفى غريان، والجثة إلى مستشفى مزدة العام في انتظار نقلها، بحسب ما نقلت الغرفة عن فريق الطوارئ بمزدة.

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