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انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 26 ألفا و885

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 11:34 م | آخر تحديث: الخميس 20 أكتوبر 2022 - 11:34 م

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا، انخفض إلى 26 ألفا و885 سريرا في 19 أكتوبر، مقارنة بـ26 ألفا و907 في اليوم السابق له.

واستقر معدل نقل المرضى إلى المستشفيات عند 9ر3 %، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وسجلت ولاية مين أعلى نسبة إشغال لأسرة مرضى كوفيد-19 بنسبة 4ر8 % تلتها ولاية نورث كارولينا بنسبة 2ر7 %.

كما سجلت ولاية نيويورك أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19، وهو 3136 سريرا، تلتها كاليفورنيا بـ1958 سريرا.

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